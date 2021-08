Con la idea de compartir tiempo con su hermana que vive en Estados Unidos, Nati Jota dejó hace varias semanas el país y se instaló en Chicago en donde disfrutó de salidas, paseos, comidas y vida nocturna.

La mediática decidió viajar ante las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional que no permitían realizar espectáculos teatrales, como el proyecto en el que forma parte “Redes” dirigido por José María Muscari. Luego de algunos días junto a su hermana, Nati decidió viajar a México en donde comparte días con amigos en la playa y bajo el cálido sol.

A través de sus redes sociales, la rubia exhibió fotos y videos de increíbles lugares, a los que nunca antes fue, y los consideraba como una asignatura pendiente.

Con algo de temor, la ex de Bruno Siri se animó al snorkel y con un video en donde mostró su colaless en primer plano expresó: “Siempre fui de pegar alto ´ay´ si me tocaba algo debajo del agua, de asumir que me daba asquito y como miedo acercarme a estos animalitos. Descubrí que solo era porque nunca los había visto, los tipos muy en la suya, los amo. En un momento me asomé a un lugar donde había mil millones de pececitos muy chiquitos y pensé que qué loco haber nacido humana pudiendo haber nacido pececito”, manifestó la rubia en su primera experiencia bajo el agua.

Como era de esperar, los seguidores le dieron más de 138 mil “likes” pero sin la posibilidad de dejar mensajes o comentarios porque Jota desactivó esa opción en Instagram.

Cansada de las burlas y las críticas, la actriz tomó sus recaudos a la hora de postear fotos. En julio de este año, la influencer fue víctima de ciberacoso acusada de “sexualizar” al deportista Jorge Tucu Correa cuando posteó una foto en ropa interior del jugador de fútbol.