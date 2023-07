Nati Jota sorprendió a sus seguidores con una postal en micro-bikini. La diosa decidió arrancar julio al rojo vivo y como siempre sucede con sus publicaciones, la foto se hizo viral en minutos.

Si bien no viajó a la playa, Nati Jota prendió fuego la tarde del lunes con una llamativa postal veraniega donde se la luciendo un diseño color chocolate jugadísimo.

Posando desde una terraza, Nati presumió sus curvas y eligió publicar la imagen en una storie para que los seguidores puedan verla durante 24 horas.

"Esta foto no me gustó para feed pero sí para historia, osea no me gusta tanto pero para ser prontamente olvidada va", comentó divertida y reveló sus ganas de vacaciones.