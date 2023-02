Nati Jota sigue demostrando que es una de las famosas más explosivas del verano. La rubia no para de sorprender a sus seguidores con postales cada vez más sexys.

Tras el anuncio de su renuncia a Nadie dice Nada, Nati Jota hizo un repaso por los momentos que más la marcaron durante sus vacaciones y causó sensación al subir una inesperada foto en bikini colaless.

En la postal que fue sacada por su tía, Nati Jota presumió sus impactantes curvas luciendo una bikini color tostado y bromeó sobre el buen ángulo de su foto.

"Foto de mi tía mientras yo dormía, me dijo que me salía una cola divina y que sabía que le iba a agradecer, la verdad me salió una cola divina, sí", escribió Natuti divertida junto a la postal que ya lleva más de 200 mil likes incluso de famosas como Lali que quedó fascinada.