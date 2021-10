Nati Jota aprovechó el calor y elevó la temperatura de las redes sociales. La influencer disfrutó del sunset e inmortalizó el momento con una postal en la que una vez más dio pruebas de su lomazo. Si bien se trató de una publicación para promocionar un producot, los fans quedaron enloquecidos con la tonificada figura de Nati Jota.

Para lucirla eligió un conjunto de crop tp que dejó a la vista sus trabajados abdominales y un shortcito súper corto que le marcaba todo. "Que bomba", "Hermosa" "Para Natalia, calmate un poco", fueron algunos de los mensajes que sus followers dejaron junto a su imagen.

Como si fuera poco, días antes Nati Jota estalló Instagram desde Villa Carlos Paz. La top viajó junto a su amigo Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña y aprovechó el calor de la villa para disfrutar de la pileta y presumir su figura.

Fiel a su estilo divertido, Nati Jota bromeó con ser vedette y dio muestras de sensualidad posando como toda una Diva de las tablas enfundada en una bikini infartante.

"Vedette 2021", escribió junto a la postal que se llenó de comentarios, likes y hasta mensajes de famosas como Stefi Roitman, Rodrigo Lussich y Santiago Artemis, entre otros.

La semana anterior, Nati Jota volvió a demostrar su amor por River con un explosivo álbum frente al espejo. La influencer es hincha de los Millonarios y suele apoyarlos cada vez que juegan.

En esta oportunidad, Nati Jota festejó el triunfo del equipo Gallardo ante Boca poniéndose la camiseta y posando como toda una diosa frente al espejo. Súper cortita, Nati Jota dejó sus piernas al descubierto y enloqueció a hinchas de River pero también a los xeneizes que se sumaron a los elogios.

Días antes, la rubia se animó a celebrar la llegada de la primavera de la forma más divertida y picante. Fiel a su estilo, la influencer sorprendió a sus seguidores con una postal desde una terraza y aprovechó para realizar una filosa reflexión sobre el paso de los años.

"Cuando iba al cole, el color de la primavera era el pasto verde de plaza francia, o quizás el tono de esos uniformes de otros colegios que anhelaba tener, enojadísima con mi secundaria en la que cada uno se vestía como quería (flasheramente, algo deseoso para los de uniforme, siempre queriendo lo que no tenemos, ja)", comenzó recordando.

"Era el día de cruzarte a medio país, todos festivos, todos primaverales, todos pseudo abrigados (porque que sea 21 de septiembre no significa que haga calor) Y YO EN SHORT, porque para mi la primavera era short obligatorio sino no era primavera, ahora un poco crecí y capaz que espero a no morirme de frío para los cortos. Hoy te festejo la primavera desde acá", siguió.

"Y los cortos te los clavó igual", cerró posando con un mini vestido colorado.