Nicole Neumann publicó un contundente mensaje acompañado de una sensual foto sin bombacha con la que mandó a callar a sus críticos luego de ser hostigada en las redes sociales durante la semana por haber utilizado un cinturón y otras diferentes prendas de cuero, a pesar de ser una expresa activista por los derechos de los animales.

En el picante y sexy posteo que hizo en su cuenta de Instagram, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) reflexionó sobre su cuerpo y las distintas facetas de su personalidad.

“Soy flaca por genética y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentación es vegetariana hace 23 años y 80x100 vegana ”, inició la modelo su mensaje.

“Tuve 3 hijas pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas. ¡Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera! Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día. No, no soy perfecta, ni pretendo serlo”, aseguró Nicole.

Neumann afirmó que tiene convicciones y que “trata de sumar siempre su granito de arena y compartir lo que piensa y siente con sus seguidores”, pero también cuestionó a los usuarios de las redes que la siguen solo para criticarla.

“No te obligo a seguirme, si no te gusta, podes seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona. Es mi vida, si no tenés mucho contenido y tenés que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, está ok, pero hacelo en tus redes en tu entorno. Mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contendido y vida propia, ¡vas a ser más feliz!”, indicó la panelista.

“Es mi Instagram y subo la foto que quiero y escribo lo que se me cante.....y al que no le gusta... ¡que la chupeeeeeeeee!”, disparó la modelo -citando la popular frase inmortalizada por Diego Armando Maradona- para elogiar la imagen hot en donde posa sin ropa interior, con un buzo rosa y lentes de protección para la nieve.

“¡Besitos para todos cachorros/as! Pd: Vos, ¿haces algo por el prójimo? ¿Por el planeta?¿Por algún otro ser vivo? ¿Algún granito de arena ? Si no, inténtalo, te llena un poco el alma de buena vibra y amor, no tanta "bosta", hace mal”, sentenció la rubia para finalizar su mensaje.

Días atrás, Nicole había publicado otra sugerente postal sin bombacha que coincidió con un look similar de Carolina “Pampita” Ardohain, y también se arriesgó en su baño al utilizar una calza con la que casi muestra la parte más íntima de su cuerpo.

Fuente: Exitoína