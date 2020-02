En Divina Comida, el nuevo programa que emite Telefe, pasan cosas. Cinco famosos reunidos en la casa de uno de ellos. Una rica cena, buena bebida y charla, mucha charla. Y, obviamente, en medio de esas conversaciones salen a la luz confesiones, recuerdos y preguntas.

Esta vez, la anfitriona fue Andrea Rincón, quien recibió a los actores Iliana Calabró y Turco Naim Sibara, al periodista Robertito Funes Ugarte y a la top model Nicole Neumann. Y conforme avanzó la noche, la temperatura fue subiendo. En esta ocasión fue la modelo quien se animó a hacer algunas revelaciones íntimas.

Primero admitió haberse arrepentido de aceptar ser portada de la revista Playboy hace años, en lo que fue de sus ediciones más vendidas. “Si tuviera la oportunidad de volver a elegir no la haría. La producción divina, no hice un desnudo completo y las fotos me encantaron pero en su momento lo hice con la cabeza de las tapas de Playboy de afuera, las de Cindy Crawford o las de Madonna. Acá no es lo mismo. Además me perdí un contrato tremendo en México por culpa de eso”, dijo.

Y en tren de confesiones, le consultaron a la panelista de Nosotros a la mañana: “Contá si usás o usaste juguetes sexuales”. “Me lo secuestraron de mi casa. Cuando se fue la otra parte se llevó ‘cosas'”, lanzó entre risas en clara referencia a su ex, Fabián Cubero. “Entonces los juguetes eran para él, no para vos”, intervino el Turco. “Ay, decís que ahora está usando lo mismo que usaba con vos”, sostuvo Iliana apuntando a la relación del exfutbolista y Mica Viciconte.

Después, el tema del poliamor, que en su momento instaló la actriz Florencia Peña, tomó el centro de la escena y fue rechazado por unanimidad. “No me vengan con cosas raras, lo mío es mío lo tuyo es tuyo. Si metés a un tercero es para problemas”, dijo Iliana obteniendo la aprobación del resto.