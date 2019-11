Hace un mes, la modelo y actriz Barbie Vélez dejó de exponer en su cuenta de Instagram a su novio, Lucas Rodríguez. Si bien desde sus comienzos preservó la relación, el último tiempo compartió fotos con él en las redes sociales. Pero este mes dejó de subir por completo.

Barbie habló y dejó en claro su estado sentimental: “No soy actriz y quiero mostrarlo pero no tengo que obligarlo a él a exponerse. El hecho de que esté conmigo no quiere decir que tenga que venir a todos los eventos o que tenga que sacarse fotos” y agregó: “Yo quiero respetar su lugar. Es un ser que me trajo mucha tranquilidad y amor”.

Por otro lado, Vélez reflexionó al respecto y dijo que “Lucas le trajo tranquilidad y amor a su vida” y sobre todo maduró. “La personalidad de uno va cambiando porque vas madurando. No soy la misma que a los 20. Hoy entiendo que está bueno que cada uno tenga sus espacios”, dijo.

También, explicó que aprendió a no exponer tantos sus relaciones amorosas en la televisión y a “preservar el vínculo”. “La realidad es que estoy muy contenta y espero que la relación dure mucho. Lucas es dulce, romántico y cero celoso”, expresó la hija de Nazarena Vélez.

La pareja comenzó hace unos años y lograron formar un gran vínculo. Según Barbie, al comienzo de la relación su único miedo era Thiago, hermano de ambos, pero el menor se lo tomó “con total naturalidad”.

Barbie y Lucas no solo tienen el visto bueno de su hermano, sino también de toda la familia. En especial de Nazarena Velez y Alejandro Pucheta, padres de la joven. Recientemente, los jóvenes realizaron un viaje a Brasil y se dedicaron románticos posteos.

“Yo sabía que iban a terminar juntos, estaba seguro de que esa pareja se iba a dar. Cuando lo conocí a Lucas él tenía 14 años y una facha impresionante. Para mi, Barbie es la chica más linda del mundo y pensé: “Estos pibes se van a enganchar”. Pasó el tiempo y se dio. Ella no podría estar con alguien mejor”, dijo Puchera hace unos meses.