Eugenia Tobal pasa un gran momento profesional y personal. El lunes debuta con Campanas en la noche, la nueva tira de Telefe en la que será contrafigura de Calu Rivero. La actriz tiene muchas expectativas con la ficción que marcará su regreso al canal después de protagonizar con Juan Darthés, en 2005 y 2006, Se dice amor, una novela de Enrique Estevanez de la que se fue en malos términos.

Hoy su presente la encuentra enamorada de Francisco García Ibar, dueño de un refugio para mascotas. Ya conviven y, además de viajar por el mundo juntos, tienen muchos planes y proyectos. En diálogo con Teleshow dijo: "Estoy súper enamorada, estamos muy contentos; hace un tiempo largo que estamos, tranquilos", definiendo un tiempo sin sobresaltos, en el que pudo dejar atrás viejo duelos y heridas que pudieron sanarse.

Hablando de su papel en Campanas en la noche, anticipó: "La verdad es que estoy re contenta con la novela porque me tocó un personaje increíble que me dio muchísima satisfacción hacer; la novela está buenísima. Es una típica historia de amor pero tiene algunos otros condimentos que van a llamar la atención, porque aparecen temáticas más actuales, más comprometidas. Pero básicamente es una hermosa historia de amor con todos esos condimentos, y mi personaje está tremendo. Es la contrafigura del personaje de Calu (Rivero) y tiene una historia con el personaje de Fede (Amador); interactúa con todos porque empieza a atravesar situaciones críticas y límites, que como actriz me permitió transitar un abanico de interpretaciones, de posibilidades, de mutación, que estuvieron buenísimas. Creo que va a ser un lindo trabajo; estoy muy contenta de volver a Telefe después de tantos años".

Serán 80 capítulos y contará la historia de Omar (Federico Amador), un hombre que es acusado injustamente de matar a su mujer y huye de la ciudad junto a su hija para asumir una nueva identidad. El día que su mujer murió, Omar es visto mientras escapaba por Luciana (Calu Rivero), una adolescente con afición por la fotografía. Pasan más de 10 años y Omar decide cumplir una vieja promesa que le hizo a su hija: terminar la secundaria. Allí, en la escuela nocturna vuelve a encontrar el amor en su profesora, que no es otra que Luciana. Sin embargo ella está casada con Vito (Esteban Lamothe). Él es posesivo y maltratador, y la tiene atrapada en un entorno violento. Ella necesita despertar, abrir los ojos y empoderarse para encontrar el amor verdadero y dejar atrás el sometimiento.