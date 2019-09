Cande Tinelli no es solamente conocida por ser la hija de Marcelo Tinelli. Es cantante, empresaria y tiene el cuerpo lleno de tatuajes. En las últimas horas decoró su rostro con un piercing en la nariz y volvió a estar en boca de todos. Sus casi 4 millones de seguidores se mordieron los labios de la impresión que les provocaron las imágenes que ella compartió. Aseguraron que es muy doloroso, pero ella no parece decir lo mismo.

"El septum más perfecto que tuve en mi vida", expresó Lelé, como se hace llamar artísticamente, en su cuenta de Instagram. Este era un año soñado y todo salió como esperaba. Aunque se le ve apenas inflamado lo luce con mucha actitud.

Hace varias semanas que el nombre de la joven retumba en todos lados. A finales de junio contó que la "macrisis" hizo que volviera a vivir en la casa de su papá y las críticas no tardaron en llegar. La gente explotó cuando la vio disfrutando de los parques de Disney días después.

Días atrás también dio que hablar en las redes. Luca Bonomi, su ex, dijo públicamente que la relación amorosa que tenían marchaba viento en popa, pero ella lo desmintió. "¿Qué dice? No estamos más juntos hace rato", expresó tajante. Parece que el viaje que hicieron a Miami no logró unirlos de nuevo.

Con respecto a sus piercings, Candelaria no tiene límites. En una publicación que compartió hace tiempo quedó en evidencia que tiene uno en un lugar muy hot: el pezón. ¿Habrá otro en un rincón secreto de su cuerpo?