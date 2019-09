De las dos hijas de Jorge Rial, Rocío, la menor es la que tiene un perfil más bajo. De hecho cuando hace unos meses su hermana Morena y su padre tuvieron una pelea que se mediatizó, la joven de 20 años decidió cerrar su cuenta de Instagram.

Pero las cosas se arreglaron entre padre e hija, y Rocío volvió a abrir su cuenta de Instagram y publicó una foto en la que sorpendió a todos sus seguidores por su rotundo cambio de look.

La hija menor del conductor de Intrusos publicó en un Storie de Instagram una foto donde se la ve con el pelo más claro, un piercing en su ceja y otro en su nariz. Junto a la foto, Rocío mencionó al lugar donde se colocó los piercings y escribió: “Gracias por hacer que nunca me duelan los piercing”.

Hace unos días, más precisamente el 15 de septiembre, Rocío cumplió 20 años y Jorge Rial le dedicó en las redes sociales un tierno mensaje: “Feliz cumple @rochirial!!! Mi hija amada. Siempre fiel. Desde que ibas con tu sillita a sentarte a mi lado mientras leía los diarios o me fumaba un puro. Y vos ahí, jugando o solo acompañándome. Pero ahí. Se que estiro la mano y estas. Ahora y siempre. Gracias por el amor. Por el aguante. Por apostar a esta familia. Por ser tan sensible. Tan inteligente. Por tu humor negro. Por el amor que nos das cada día. Sos una bendición en mi vida. Te amo hasta que no me den más fuerzas”.