Sin detenerse en ser políticamente correcta en sus declaraciones, Marian Farjat (23) supo conquistar a un número considerable de fans por su forma de ser. Frontal y transparente, la rubia ex Gran Hermano no sólo cautiva con su belleza, humor y simpatía, sino también por esa frescura que le imprime a cada una de sus palabras. Dispuesta a perseguir un sueño, hoy está enfocada en la música. Antes de lanzar su primer videoclip como solista, la diosa se fue de vacaciones para recargar energías.

–Hace unos días estuviste de vacaciones en México, ¿con quién te fuiste?

–Me fui con unos amigos a Cancún. Fue re gracioso, porque me preguntaron a las 3 de la mañana si quería ir y a las 6 salía el avión. Armé la valija así nomas y me fui para Ezeiza y dejé el auto ahí… el chiste fue cuando tuve que pagar el estacionamiento, ¡Una locura lo que me cobraron! Estuvo buenísimo, y más porque fue todo improvisado. Cuando volvés al país y ves la realidad… me quiero volver a ir.

–¿Seguís sin novio?

–Sigo sola, pero porque no me enganchó ni me enamoró nadie. Estuve mucho tiempo de novia, conviví de muy chica, ahora quiero otra cosa. Quiero tomarme un tiempo para mí, para crecer en la música, que es lo que me gusta. Un novio te saca tiempo, o sea le tenés que dedicar tiempo y no lo tengo. Si me pongo de novia va a ser con alguien que me vuele la cabeza… igual no estoy sola, siempre hay algún chongo, pero novio no.

–¿Cómo se te conquista?

–Siendo humilde, que no me quiera mostrar todo lo que tiene, las black y todo eso. Salí con un chico que tenía dos black y me la bajó mal, todo el tiempo mostrándolas. Noooo, eso no. A mí me gustan los pibes de barrio, los negritos… tengo un problema con los negritos. Ja, ja, ja.

–¿Cuál es el elogio que más recibís?

–Te vas a reír, pero me elogian las bubis. Desde el año pasado que estoy con que me las voy a operar y los hombres no me dejan. Son naturales, parece que gusta eso y no las que están hechas. Muchos me elogian la personalidad, conmigo te reís mucho.

–Ante la falta de hombres, ¿aceptarías salir con una mujer?

–No lo creo. Ojo, soy muy abierta, pero me gustan mucho los hombres. En realidad, nunca lo pensé, o cómo reaccionaría ante eso, nunca estuve cara a cara con otra chica. Si estuve en tríos, con un hombre y otra mujer, pero bueno, es muy diferente a tener de novia a otra mujer.

–¿Te estás cuidando más físicamente?

–Sí, estoy entrenando más y cuidándome con las comidas. No estoy obsesionada, pero antes, que no hacía nada de nada, imaginate. Disminuí un montón el consumo de alcohol, antes chupaba un montón y ahora chupo menos… alcohol, digo.