Romina Malaspina llamó la atención de sus seguidores de Instagram al subir las últimas imágenes. En las mismas muchos alertaron sobre algunos cambios en su rostro y se especuló con que la rubia pasó por el quirófano.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la ex participante de "Gran Hermano2015" quien desde España, país donde está instalada y trabajando hace varios meses, y aclaró que no se hizo ninguna liposucción pero que pasó por la clínica Bruselas de ese país para una pequeña intervención.



"No me hice nada en el cuerpo. Fue una intervención, no una cirugía. Fue algo facial que ni si quiera se ve, fue súper leve y en las orejas. Es cien por ciento esfuerzo, alimentación y gimnasio", comentó la escultural modelo.

Y agregó: "Me vuelvo a finales de octubre a la Argentina, tengo una propuesta para dentro de unos meses en España pero aún no tengo cerrado el contrato".