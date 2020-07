Paula Chaves compartió la primera imagen de ella sola a ocho días de haberse convertido en madre de Filipa, su tercera hija.

"Me saqué el pijama y me puse volados", escribió la conductora de Bake Off Argentina (Telefé) como epígrafe de la selfie que publicó en sus historias de Instagram.

Después de un embarazo de 41 semanas, el sábado 4 de julio Paula tuvo a su tercera hija fruto de su relación con Pedro Alfonso, con quien ya son padres de Olivia y Baltazar.

La nena nació por parto natural en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo y pesó 4,600 kilogramos. Desde allí, el padre compartió en Instagram la primera postal con la nueva integrante de la familia.

Paula, por su parte, posteó una foto de la recién nacida en brazos de Olivia. "Semanas atrás ella me dijo 'vos podes mamá'. Sintiendo el poder. Nos tenemos siempre", manifestó como descripción de la tierna imagen.