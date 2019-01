La televisión de verano tiene sus vaivenes, muchos ciclos tienen a sus conductores de vacaciones y otros, a sus panelistas en la misma situación. Ese es el caso de Cortá por Lozano, el programa que ya sufrió la baja de Lizy Tagliani (porque tendrá programa propio en Telefe) y la ausencia de Nicole Neumann, quien está en Punta del Este descansando.

Verónica Lozano entrará en su periodo de descanso en los próximos días, por lo tanto la producción quiere que esté todo el panel para apoyar a Jimena Barón, la actriz que fue elegida para quedar al frente del ciclo de Telefe.

Según pudo saber Teleshow, la producción llamó a Nicole para pedirle que regrese y la panelista no habría confirmado su vuelta. Esto generó un malestar en los responsables del ciclo de la productora Kuarzo. ¿Cuál es el motivo? Ella no está muy contenta con la presencia de la mamá de Momo y prefiere regresar cuando esté Verónica.

Una situación similar pasó en América cuando Nora Cárpena se tomó vacaciones justo en el momento que Nacha Guevara había reemplazado a Moria Casán en el ciclo Incorrectas, en el que la actriz se desempeña como panelista.

En el caso de Neumann el asunto es más personal y tendría que ver con su actual pareja, Matías Tasín. El empresario habría salido hace un tiempo con la ex participante del Bailando. En su momento, Jimena bromeó con el tema y aseguró que "había recomendado" a Tasín como un buen candidato para la modelo.

A la producción del ciclo le interesa tenerla de vuelta, para reforzar el panel y también generar un juego entre Barón por la pareja que han compartido. Cortá por Lozano es uno de los éxitos de la tele y mide muy bien, pero quieren cuidar el rating ya que el estreno de Corte y confección, por la pantalla de El Trece, le gana en la franja que compiten. Por eso quieren que el staff esté completo.

La ex de Fabián Cubero tendría que haberse reincorporado el 14 de enero, pero por ahora no contestó si regresará esta semana o va a esperar más tiempo para no pasar por el incómodo momento de cruzarse con la cantante.