Luego de un noviazgo que se extendió por siete años (el más largo que haya tenido), Coty Álvarez (30) se separó. Y haciendo propio el dicho popular "casa nueva, vida nueva", pocos días después se mudó: la convivencia -claro- también había terminado. Pero lo que Constanza no supo entonces, sino una semana más tarde, era que su vida realmente cambiaría para siempre: estaba embarazada.

"Imagínense mi angustia y mi crisis", les contó la ex GH a sus casi 100 mil seguidores en Instagram, en el posteo donde hizo público que espera un hijo. Sucede que ni siquiera había pasado una semana desde la ruptura y posterior mudanza: "No deseaba ser mamá soltera y tampoco creía que era el momento", explicó Coty, quien estaba "feliz por comenzar" esa "nueva etapa" que había sido inaugurada por la separación.

Esto (la noticia del embarazo y posterior crisis y angustia) ocurrió hace dos meses. "Justo en el momento en que se debatía el aborto" en el Congreso, precisó la modelo. "Se me pasó por la cabeza (abortar)… Pero no pude", recordó, para de inmediato explicar lo que empezó a sentir: "Solo comenzó a llenarme más y más de amor…".

"Hoy, ya estoy de tres meses y medio", dice Constanza en aquel posteo en la red social. Y si bien la reconciliación no es una posibilidad que se evalúa por estos días, aunque tampoco se descarta de lleno, su ex novio será un padre presente. "No sé si estoy soltera, casada o en pareja -reconoce ella-, pero sí que tengo al mejor papi que mi hijo pueda tener".

Aquí, el posteo que hizo Coty para anunciar su embarazo. En un video que la "marcó", según dice; aquel que grabó con su celular frente a un espejo a menos de una semana de haberse mudado, bailando "con las pantuflas de perro" que le había prestado una amiga, y "embarazada de un mes y piquín", aunque todavía no lo sabía: