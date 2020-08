En la actualidad Pía Slapka es una de las mujeres que mayor repercusión genera por medio de las diversas plataformas digitales. Es que la artista cada vez que publica contenidos, de inmediato logra deslumbrar a sus fanáticos.

En esta ocasión la modelo se volcó a su cuenta personal de Instagram, en la que tiene un total de 315 mil seguidores, con el fin de compartir una foto en remera y ropa interior junto a un extenso mensaje.

“Siento, siento mi cuerpo, mi corazón, siento mi respiración Escribo porque siento, siento por eso escribo // Me fui por lo que siento// Años andando por pensamientos añadidos sin ser cuestionados Años moviéndonos por lo que pensamos dejando de lado lo que sentimos Matando los sentimientos, enalteciendo solamente los pensamientos”, escribió.

Y continuó: “Buscando las respuestas en el laberinto cerebral // Estando ciegamente perdidos sin encontrar la salida a la felicidad Cuándo pensamos que el almíbar en el desierto iba a estar // El camino es el corazón Siento, siento // Ahí están las respuestas más honestas // ahí está el antídoto a la enfermedad // Me Sumergo ,me atrevo, abrazo el miedo, abrazo la incertidumbre y ahí me zambullo, en la pileta de los sentimientos experimento, conozco, disfruto, saboreo, descubro // Aah que bien se siente”.

“Ahí están las llaves de las puertas que tan pacientes esperaron años ser abiertas para liberar las respuestas La felicidad // Cierro los ojos, suave, siento respiro, siento, me dejo llevar, el corazón comanda Ahí experimento la fe, la confianza, confío a ciegas con la certeza y la tranquilidad que mi corazón es fiel, honesto, amable, amoroso, seguro Me abraza // Me cobija// Y el placer es inmenso// Experimento la tranquilidad en su máxima expresión //Fluyo //Siento”, concluyó.