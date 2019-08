Durante su participación en programa de Susana Giménez, donde compartieron equipo con Candela Ruggeri, Sol Pérez y Gastón Soffritti coquetearon mucho y abrieron la puerta a un posible romance. A propósito de este suceso, la panelista de Involucrados recordó que en su adolescencia besó al actor en un boliche.

“Éramos muy chiquitos. Yo me acuerdo porque mi novio estaba en el boliche, pero en la pista de pop. Yo me chapé a Gastón en la pista de cumbia, y me agarró mi mejor amiga, que también era amiga de mi novio, y me sacó de los pelos. Pero no le contó”, reveló entre risas la modelo en el programa Tarde pero temprano (Net TV) donde también compartió piso con Gastón.

Si bien Soffritti admitió que no recordaba aquel beso sucedido 11 años atrás, reconoció que podría pasar algo entre ellos. “Somos solteros los dos, podemos hacer lo que queremos. Hay que ver qué quiere cada uno y no soy prejuicioso con eso”, expresó el exnovio de Stefi Roitman.

El tema volvió a ser abordado el martes en Involucrados y Pía Shaw le preguntó a Sol por qué a los 15 años había besado a Soffritti si estaba de novia. “Porque qué se yo… ¡Me pintó! Ja, ja. ¿Si fue porque él era famoso en ese momento? No, porque me chapaba a otros también, aunque no fueran famosos. Yo era muy infiel”, confesó la ex Chica del Clima.

Ambos dejaron la puerta abierta a un posible romance así que habrá que seguir de cerca los pasos de estos tortolitos.