"Muchas veces pienso en mi retiro. En algún momento, voy a tener ganas de dejar las armas de lado y conectarme más conmigo", aseguró Araceli González (50), que tiene más de 30 años de carrera en el medio, al que califica como "vertiginoso", y agrega que "las relaciones son muy difíciles".

La actriz brindó una entrevista en la que no descartó la posibilidad de dejar de trabajar, explicó los motivos y agregó que se iría a vivir a algún lugar con playa: "Los 'adornos' que lleva mi profesión me cansan. Quizás pueda ser en algún lugar de playa. Cuando me hicieron mi carta astral, me dijeron que tengo que estar cerca del agua, por eso mi casa tiene una fuente y una pileta grande. Cuando descanso, para desconectarme realmente tengo que estar cerca del mar".

"Yo no vivo para ser conocida", respondió cuando le preguntaron si aguantaría el anonimato. "Muchas veces tener que 'estar afuera' es un trabajo extra para mí. En realidad, a mí me gusta estar mucho en mi casa y puedo estar tres días sin pisar la calle", agregó.

"Amo mi profesión, me encanta lo que hago, pero no trabajé para alimentar mi ego. Yo laburé para mis hijos, para tener mi casa y un buen pasar, poder comprarle una casa a mi madre, pero no siento que cuando suelte mi profesión se termine la vida", aseguró Araceli en una nota con la revista Hola! Argentina de esta semana.

Por otro lado, contó cómo cambió su aspecto físico hace cuatro años cuando dejó de fumar y engordó diez kilos. "Fue bastante heavy porque me desconocía. Fabián me hizo fácil ese momento porque me ama y me contuvo. También hice un cambio en mi alimentación: dejé el gluten por completo, los lácteos, armé una huerta en casa. Con los años, si estuviste atento, te volvés lo más parecido a lo que soñaste de vos mismo", explicó.

Por último, contó que el yoga, la meditación y pintar hicieron que se recuperara de los ataques de pánico. "También me hizo muy bien alejarme de la ciudad (vive en Pilar, a casi 50 kilómetros). Es más, si pudiera me iría más lejos", agregó.