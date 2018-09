Karina Jelinek sorprendió al piropear con todo a Benjamín Alfonso. "¡Qué potrazo, por favor! ¿Tiene novia?", manifestó la modelo en Los ángeles de la mañana.

El galán se refirió a los elogios que recibió de parte de la modelo. "Realmente, fue muy halagador. Es una mujer muy hermosa y no hay persona en Argentina que no la conozca. Me encantó cómo reaccionó cuando le dijeron que yo no estaba disponible", comentó. Ante las repreguntas, el actor descartó que por el momento le dé una oportunidad a Jelinek.