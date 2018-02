María José martino habló de su soltería, ilusionando a muchos. "Tengo ganas de conocer a alguien…", confía. "El encare por las redes está muy a la orden del día. Me llegan muchos mensajes todo el tiempo de hombres pasándome sus teléfonos, invitándome a salir. Yo leo todo, ¡pero no me va la cita a ciegas!". Y entonces, ¡¿se derrumban las esperanzas?! No. Paciencia.

"Ahora… -recapitula Majo-, si ese fan me encuentra por la calle, me para y me encara, y yo realmente siento una atracción… bueno, ¿por qué no? Podría ponerme de novia con una admirador. No tiene que ser necesariamente alguien del medio".

¡Eso sí! Existe una desventaja; temporal, si se quiere. Porque para que ese eventual cruce amoroso pudiera darse tendría que ser en San Rafael, Mendoza. Es que allí se encuentra Marino este verano, como figura de una obra de teatro: la comedia Buscados, junto con Alejandro Fiore, Alejandro Müller y Belén Francese, entre otros. "Es una nueva plaza teatral que se abrió el año pasado, y nos está yendo muy bien", cuenta la cronista de El Trece y C5N, que suele cubrir el detrás de escena de ShowMatch y su Bailando.

Sin embargo, a nadie debería sorprenderle este nuevo rol de actriz. Primero, porque siempre fue su sueño. Y además, porque se preparó: María José estudió comedia musical en la Asociación Argentina de Actores y en el Teatro San Martín. El año pasado hasta se animó a bailar en la pista del ciclo de Marcelo Tinelli. Y si bien a los siete años apareció en un programa de Flavia Palmiero, sus primeros pasos en el medio los dio como productora radial y televisiva (en Ideas del Sur, justamente).

Porque Martino siempre se anima a ir un poco más allá. Y como demuestra en las fotos que acompañan estas líneas, en esta nueva etapa suya también destaca su costado más sensual.

"Sí, me muestro más sexy. Y eso tiene que ver con una evolución interior, más allá de sentirme bien con mi cuerpo: siento que estoy mejor ahora que cuando tenía 18 años. Pero en verdad pasa por otro lado, por estar más firme en mí misma. Es mucho más difícil que alguien me descoloque a esta altura de mi vida, cuando antes dependía de las voces externas para sentirme mejor. Sí, estoy más aplomada en mi autoestima".

Con los años Majo fue superando una "súper" timidez, aquella que mostraba en los años de alumna aplicada en la primaria y el secundario. No se sentía linda. Y aún hoy lamenta que no la invitaban "ni a los asaltos".

Pero mucho cambió desde entonces. Una actualidad en la televisión y el teatro, con el sueño cumplido de la actuación. Aquella seguridad en sí misma. Sus curvas cinceladas con gimnasia y una dieta cuidada. Y un presente sentimental en soledad, pero con ganas de conocer a alguien.