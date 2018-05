"Si me pongo una pollerita para entrar a un lugar, cuando salgo me pongo un tapado largo. Porque hay tantos enfermos… Y arriesgás tu vida. Eso quise decir". Porque Laura Fidalgo se vio en la necesidad de explicar qué quiso comunicar con su frase "usar pollera es provocar", que generó un gran revuelo apenas la pronunció en el programa Pampita Online.

La bailarina sostuvo que ella es "coherente" con lo que se vive en la actualidad, y por "cómo está el país, demasiado revolucionario (sic) en todo sentido", hay que tomar ciertos recaudos. "Vos podés ir con una tanga, si querés, podés ir desnuda; pero es una manera de provocar", dijo, en diálogo con el programa Los ángeles de la mañana. No obstante, advirtió que "nadie tiene derecho a decirte algo", cualquiera sea la vestimenta.

"No es adecuado ir por la calle con una pollerita que se te vea la bombacha porque está todo tan agresivo y tan malo, y hay gente tan enferma, (que) puede suceder algo", afirmó Fidalgo, al tiempo que aclaró que ella también suele usar pollera o vestido corto: "Ustedes saben cómo me visto", remarcó.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si se consideraba feminista, Laura dudó un instante antes de dar su respuesta: "La verdad que no sé qué es feminista -reconoció-. Me considero una mujer, una persona (se corrigió) que tiene muchos valores, que sabe dónde está el respeto al otro y valora a todas las personas".

La también actriz -es una de las protagonistas de la película No llores por mí, Ingleterra– recordó entonces que ella fue "la primera" que le negó a Marcelo Tinelli el "corte de la pollerita", durante su paso por el Bailando. "Me pareció agresivo -recordó-. Porque eso lo mamé de mi casa, que me inculcaron valores. Y el respeto".