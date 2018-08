En pareja con el empresario Christian Halbinger, Miriam Lanzoni pasa por un gran momento personal. Sin embargo, su deseo de ser mamá está más vigente que nunca. Por eso, tomó la decisión de llevar adelante los trámites de adopción en Haití.

Entre las razones por las cuales continuará el trámite en el exterior, la actriz aseguró en diálogo con Pampita Online: "La espera es muy larga. Además, hay algo en la burocracia, que te dan el niño y lo tenés dos años en guarda, donde cualquier familiar puede buscarlo. Yo no estoy de acuerdo con esa parte".

"Por eso decidí hacerlo en Haití, que es un país amigable, que tiene las leyes más aggiornadas que acá. Priorizan al niño, no a un adulto que se pudo haber equivocado", confesó con emoción la ex de Alejandro Fantino, y agregó que no tiene que ver con una cuestión de esnobismo el adoptar afuera sino "porque es todo más sencillo".

Sobre los motivos por los que decidió ser mamá del corazón, Miriam dijo que tenía que ver con su historia personal. "No deseo parir. Sí quiero compartir, enseñarle y darle un amor a una persona. Tener un hijo es una dedicación enorme y lo único importante es el amor", afirmó.