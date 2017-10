Nati Jota la rompe en la televisión pero no en las cuestiones del corazón. La notera y coconductora hizo una sorprendente confesión sobre su presente sentimental al admitir que nunca tuvo novio y que los hombres no se le acercan.

"En lugar de venir a chamuyarme, vienen y me dicen 'eh genia, me copa lo que hacés' o me piden una foto", dijo la notera de ESPN a la revista Paparazzi. "Los chicos están en otra cosa nadie quiere engancharse y ponerse a conocer a alguien, en ese sentido sufrí desilusiones", agregó.

En este marco, fue que confesó que nunca estuvo en pareja: "Es algo que no se dio". Mientras que respecto a sus preferencias, dijo que los futbolistas "no son el perfil" que más le gusta pero que "no tiene prejuicios con las profesiones".

Fuente: Rating Cero