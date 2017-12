La emoción se hizo presente en la voz de Sofía Zámolo (34) al recordar uno de los momentos más felices de su vida. La modelo se casó en diciembre de 2016 con José Félix Uriburu (37) -literalmente- en una playa de Punta del Este.

Invitada a #UnaTardeCon, el programa de Ciudad Magazine por Facebook Live que conduce Mica Levitt, Sofía se quebró al revelar el motivo que la llevó a realizar su boda allí.

"Hicimos nuestra fiesta de casamiento en Uruguay y hay mucha gente que pregunta '¿por qué?'. Bueno, a mí Uruguay me gusta de toda la vida, de chiquita iba ahí con mi familia y además fue en la playa donde pasamos las últimas vacaciones con mi papá y cuando él falleció (en junio de 2010) tiramos las cenizas en ese mar. Entonces, no había otro lugar para casarme que no fuera ahí. En ese mar está todo para mí", contó Zámolo.

Además, Sofía recordó: "De hecho, cuando me casé yo sentí la energía de mi papá ahí. Tiene significados por todos lados, aparte es hermoso. Me encantó que haya sido ahí, fue mágico. Fue súper lindo lo que se sintió y todos lo sabían. Todos los que me conocen, que fueron muy pocos porque resultó muy íntimo, sabían que habíamos decidido hacer lo de las cenizas de mi papá ahí y por eso decidimos Punta del Este. Hubo una energía muy linda y especial".

Este verano que se adentra, Zámolo volverá al país vecino, ya que desde el 26 de diciembre conducirá un programa de radio junto a Ale Lacroix por Aspen Punta.