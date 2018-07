En el pasado, Maluma ya había sido tratado de “machista” por el contenido de alguna de sus canciones. Ahora, la reprimenda llegó de parte de sus seguidores por una foto publicada en su cuenta de Instagram.

El cantante posteó una imagen de lo que parece ser el back de un videoclip. Pero en la misma, se encuentra en la cama con siete mujeres semidesnudas. "Me da ASCO usted, sólo usa a las mujeres como figuras sexuales. Debería parar un poco, CERDO ASQUEROSO", comentó una seguidora.

“Pffff no me gusta el machismo y desigual de géneros que muestra Maluma en sus vídeos y fotos. Eso hace que no me guste tanto como podría llegar a gustarme. Me parece un atraso la verdad", describió otra.

"¿Era necesario? ¿Alguna vez harás un video con una chica ordinaria? ¿Alguna vez dejarás de usar a las chicas como 'el agregado' de tu producto? Muchos jóvenes te siguen y te admiran y ven como algo normal (por tu ejemplo) el usar a las mujeres como algo sexual, como un pedazo de carne”, fue otro de los fuertes comentarios.