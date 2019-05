Orgullosa del momento que está viviendo, Jennifer Aniston celebró posar en topless para la revista Harper's Bazaar.

"Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor", dijo la estrella de Friends, que en febrero celebró sus 50 años y actualmente está promocionando su nueva película Murder Mystery, que protagoniza junto a Adam Sandler para Netflix.

En la entrevista que acompaña las fotografías, la ex de Brad Pitt aseguró que no está saliendo con nadie pero que está abierta a encontrar el amor nuevamente.

Sin embargo aclaró: "Para ser honesta, no tengo tiempo. Tener citas no ha sido una de mis prioridades". "Siento que el romance se presentará, y no se trata de buscarlo, ¿sabes? Cuando llegue la llamada, será bienvenida ", afirmó.