Candelaria Tinelli sigue dando pasos firmes en el comienzo de su carrera musical bajo el nombre artístico de Lelé. La hija del conductor de El Trece publicó su nuevo video, Haters, en donde apunta contra todos los que la critican, y que cuenta con la participación de Juanita, su hermana menor, y Mariano de la Canal, quien saltó a la fama por ser “el fan de Wanda Nara” de la tribuna de Showmatch.

La pieza audiovisual abre con una cita del filósofo griego Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.): “La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie”. Tras una oscura introducción con un encapuchado cavando aparentemente una tumba, la música empieza y se ve a un grupo de chicas en el que se destaca Juanita. Luego, estas descubren el cuerpo de Cande, que se encuentra en el interior de una bolsa mortuoria.

En la siguiente escena, la cantante se rodea de bijouterie y diamantes, e incluso procede a comerselos. Allí hay un pequeño guiño al Bailando, ya que los hombres que acompañan a Lelé la puntúan con un diez, utilizando las viejas paletas que usaba el jurado del certamen años atrás.

Desde un plano cenital, se la puede ver a Candelaria reposar sobre un gran colchón de dólares, aquellos con los que protagonizó fotos previas al estreno del video y que la hicieron ser receptora de duras críticas en las redes. Segundos más tarde, De La Canal aparece para gritar por ella desde el exterior de su mansión.

A partir de allí, Cande y su equipo se encargan de realizar algunos pasos de baile, y la cantante hace algunos movimientos sensuales sobre un auto y afuera de una ventana.

“Salió HATERS y estoy muy feliz y agradecida, es hermoso poder laburar con tanta gente talentosa, con mis amigas y mucha más gente que amo. Quizás no se dan cuenta, pero un video lleva horas de trabajo de un gran equipo, así que no quiero dejar de agradecerles a todos los que participaron para que esta bizarreada hermosa sea posible”, comentó la hija de Marcelo en Instagram.

“Queríamos burlarnos de la vulgaridad y darle de comer a los haters, que a veces piensan que me sueno los mocos con dólares reales. Lo logramos y eso me pone feliz. Ojalá les guste tanto como a mí. ¡GRACIAS!”, sentenció.