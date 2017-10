Natacha Jaitt (42) fue procesada en la causa por extorsión que le inició Diego Latorre (48), según confirmó Ulises, hermano de la actriz. "Los abogados de Jaitt apelarán en los próximos días para que la cámara revoque dicho procesamiento", explicó Jaitt. La causa la lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40.

Leonardo Martínez, uno de los abogados de la conductora radial, dijo a Teleshow: "Recibimos la cédula electrónica, dispusieron el procesamiento sin prisión preventiva. Ahora tenemos tres días para apelar al resolución".

El letrado, además, explicó que el tiempo para apelar vence el próximo jueves a las 9:30 y que lo más seguro es que presenten la correspondiente apelación. Una vez realizado dicho paso, el juez deberá ver si la concede o no, y si la acepta, se fija una fecha para fundamentar: "Tenemos las pruebas para hacerlo", agregó.

Natacha se refirió a través de las redes a la decisión del juez: "Por más procesamiento arreglado, no tengo detención. Es provisorio esto, se viene la apelación y confío en una Justicia sin corrupción", dijo, y luego redobló la apuesta: "Me arden las pruebas para mostrarles a todos ustedes, ahora sí".

A la conductora radial se la acusa de haberle pedido dinero a Diego Latorre para no hablar de los encuentros que tuvieron ni difundir sus conversaciones privadas.

Natacha había declarado en indagatoria ante el juez durante más de cinco horas el pasado 12 de octubre. En su testimonio, contó cómo conoció a Diego Latorre y cómo era su relación.

Fernando Burlando (52), abogado de Diego Latorre, confirmó que Natacha Jaitt fue imputada por la figura de "chantaje" y se refirió a la posibilidad de que la conductora radial sea detenida por la justicia.

"Si Latorre toma un papel protagónico como querellante, pediría cosas que la justicia tiene que ver y tendría que actuar", dijo en diálogo con el programa Por si las moscas, en La Once Diez.

"A mí no me interesa que quede presa, no me interesa ni como imputada. Lo que quiero es que deje tranquilo a Latorre, porque tanto Diego como su familia la estaban pasando mal".

Además agregó: "Diego Latorre es un tipo muy tranquilo y lo único que busca es la paz de su hogar, no tiene una actitud belicosa. Él acepta las decisiones de la justicia, le dimos muchas oportunidades a Jaitt para que se calme, y lamentablemente tuvimos que recurrir a este proceso que le va a traer muchos problemas a ella, para vivir en su país, en su ciudad, para viajar al exterior, para todo".

El abogado aseguró también que "en la maniobra de chantaje participó más gente, el hermano y un profesional que participó de las negociaciones".

Por último, dijo que "Natacha no puede hablar ni de Latorre ni de nadie, ella tiene declaraciones muy graves a un punto criminal. La ambición de ella tiene que medirla y pensar un poco en sí misma, esto va a perjudicar su situación procesal".