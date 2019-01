Laurita Fernández se encuentra en Mar del Plata protagonizando Sugar, y al promocionar la obra en sus redes sociales, Lizy Tagliani le expresó su deseo de poder verla en alguna función, dando lugar a una propuesta sexy por parte de la ex jurado del Bailando.

“Si el finde me dan libre te voy a ver. Espero que tengas un lugar en tu casa, sino me voy después de la función a bailar a la x y me vuelvo, jaaaaa”, le escribió Lizy a la bailarina.

Laurita contestó pidiéndole a Darío Turovelzky, director de contenidos de Telefe, que le de un fin de semana libre a la humorista, y se la jugó con una osada propuesta.

“¡¡¡¡Si, te acobijamos en casa!!! ¡Dale veni! Y metemos topless en el mar. Ojalá @darioturo te de el finde libre, jaaa”, respondió la bailarina.