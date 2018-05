El Lobista, la nueva serie de Pol-Ka que se podrá ver por El Trece y TNT desde el miércoles 30 de mayo, fue presentada este martes en La Mansión del hotel Four Seasons.

La ficción girará en torno la historia de Matías Franco, interpretado por Rodrigo de la Serna, un lobista exitoso e impune, que se dedica a contactar personas capaces de concretar acuerdos millonarios, llevándose importantes comisiones y participaciones. La contracara del éxito de este personaje próximo a cumplir 40 años es la soledad. Pero el destino cruza a este personaje con el de Lourdes Inzillo, realizado por Julieta Nair Calvo, y las historias de los dos cambiarán para siempre.

¿Cómo se desarrollará la historia de Lourdes Inzillo (su personaje) con el protagonista Matías Franco (Rodrigo de la Serna)?

- “Lourdes es una fotógrafa y trabaja en un bar como moza también. Se conoce con el personaje de Rodrigo porque él va a tomar un café a ese bar. Sus mundos son totalmente opuestos. El mundo de Matías Franco es el mundo de las finanzas, un mundo súper oscuro, lo mueve el dinero. Y mi mundo es el arte, tiene más que ver con la sensibilidad, el amor. Y bueno, los opuestos se atraen y terminan teniendo una historia de amor que hace que sucedan cosas que no puedo contar, pero que son alucinantes”.

¿Cómo encaraste el proceso de preparación del personaje?

- “A mí me gusta trabajar siempre en equipo, así que tuve la posibilidad de charlar mucho con el director Daniel Barone, que es una eminencia no solamente en nuestro país, es un director internacionalmente reconocido. Es la primera vez que tengo la posibilidad de trabajar con él. Lo exprimí todo lo que pude y me ayudó muchísimo. También Rodrigo (de la Serna) me ayudó mucho. Hablé muchas cosas con él respecto al vínculo de los personajes y eso me sirvió mucho. Poder escuchar sus opiniones, compartir las mías y que ellos digan su parecer. Trabajar en equipo me parece que siempre da el mejor resultado”.