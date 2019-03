Carolina Ardohain lanzó su colección cápsula de lencería y acaparó la atención con un video en el que se pudo ver su costado más osado. La conductora mostró su sensualidad a flor de piel con imágenes con poca ropa. Sus curvas infartantes se ganaron miles de likes así como también los halagos de sus seguidores.

Además, la diosa escribió algunas palabras en su cuenta oficial de Instagram donde adelantó un poco de esta producción. En la placa que publicó Pampa, se la vio luciendo un conjunto de encaje color blanco que realzó toda su belleza.

En las últimaa horas, la top estuvo en boca de todos por un conflicto que se generó luego de que saliera a bancar públicamente a Fabián Cubero. De la vereda de enfrente, su archienemiga pública, Nicole Neumann. Y si bien no fue su colega quién salió al ataque, Yanina Latorre fue la que se quejó de los dichos de la ex jurado del Bailando por "sentar postura."

“Pampita es patética, la verdad es patética. Me parece patético como mamá y mujer. Y que encima ponga esa voz de tarada cuando habla, 'ay, ¿vos decís que lo inventó la prensa?', ¡Querida, hablá bien, sos madre, tenés 40 años!”, aseguró en Los Ángeles de la Mañana la panelista.

Frente a estos agravios, la oriunda de La Pampa, se defendió: "Ni participé del tema prácticamente. La nota era de Luis (Piñeyro), le preguntaron a Gege y la verdad que re buena onda con Nicole (...) Puntualmente con el tema ese, hablamos súper bien. No sé a qué viene tu nota... acá. No sé. ¿Por qué no vemos lo que yo dije?”, le dijo muy molesta a la cronista de LAM. Entonces, la producción mostró que Pampita opinó en su programa de Net TV: “Cuando uno se separa y estás acostumbrada a viajar con tus hijos, te duele un poquito el corazón ver que viajan sin vos”.

Tras el descargo de la modelo, Yanina no se quedó callada. Al volver de la nota, la panelista lanzó: “Ella dice que no participó pero habla de los hijos que van de viaje. Además, flaca, sos conductora. Hacete cargo. Me imagino que si sos profesional, un productor te pasa la rutina antes de que arranque el programa y debés leerla”.