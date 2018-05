Stephanie Demmer, una de las intagramers del momento, contó cómo está luego de la separación de Grego Rosello.

La parejita más querida de las redes anunció la ruptura en noviembre del año pasado y desde ese momento a ninguno de los dos se le conoció una nueva pareja.

Consultada sobre su situación sentimental, la modelo dio a entender que no está sola, aunque evitó dar nombres.

“Estoy muy bien, muy tranquila. No soy de las que dicen ‘me voy a tomar un tiempo sola, para mí, para estar solo con mis amigos’. Me gusta salir y disfrutar cada momento. Soy muy enamoradiza y siempre estoy atenta a que llegue un chico y me rompa el sistema”, comentó en una entrevista con la revista Luz.