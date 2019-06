La actriz Bella Thorne, de 21 años, fue víctima de un hacker esta semana. El delincuente en cuestión la amenazó con dar a conocer fotografías íntimas suyas, y también videos, imágenes en las que se la ve desnuda, con poca ropa y masturbándose. Junto al mensaje le mandó el contenido.

Lejos de acobardarse, Thorne le respondió que no le tenía miedo. Acto seguido, ella publicó el material en cuestión en las redes sociales.

“Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos. Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás”, aseguró junto al material.