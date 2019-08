En los primeros días del año, Pampita cortó su romance con Juan Pico Mónaco, con el que estaba viviendo una segunda vuelta en el amor. Poco tiempo después, la modelo comenzó a salir Mariano Balcarce, en una relación que duró algo más de un par de meses aunque llegaron a convivir. En las últimas semanas, en tanto, el nombre de Nico Occhiato apareció en escena, pero fue la misma Pampa la que lo bajó de un plumazo.

En diálogo con Los Angeles de la Mañana, el ciclo de Canal 13, que conduce Angel De Brito, la jurado del Bailando por un sueño explicó como se siente por estos días lejos de los hombres.

“Soy feliz con lo que tengo; no quiero salir con cualquiera”, afirmó a modo de título y mientras se concentra en sus tres niños: Bautista, Beltrán y Benicio.

“Estoy sola y estoy bien. Me gusta estar sola. Yo soy muy feliz con lo que tengo, con el laburo y con los chicos. Tengo un grupo de amigos que me acompañan mucho”, agregó.

“Mi familia está muy presente. No siento soledad. Tampoco quiero salir con cualquiera, no me gusta salir por salir. Tengo que estar muy segura para salir con alguien”, terminó.