El noviazgo de Cinthia Fernández (31) y Martín Baclini (36) tiene un punto álgido: la relación amistosa del empresario con Luciana Salazar. Al parecer, el vínculo que mantienen su novio y la conductora no le cae nada bien a la bailarina y no tiene problema en decirlo a viva voz. "Entiendo que exista la amistad entre el hombre y la mujer, pero no me gusta que lo 'bebotee'”, le dijo a Marcelo Tinelli cuando debutó en la pista de ShowMatch, junto a Baclini.

Y una vez que la bailarina contó cuál es el cortocircuito que mantiene con su pareja, el empresario rosarino visitó Nosotros a la mañana para hablar del asunto. "Después de todo eso, ¿Cinthia te hizo la pregunta? ¿Elegí: tu amistad con Luciana o tu noviazgo conmigo?", quiso saber el panelista Gastón Marote. Y la respuesta sorprendió a todos...

"Sí, pasó. Esto no lo sabe nadie. Pero sí, pasó. Fue así. A mí hablame con amor y con respeto que te voy a entender. En ese sentido, ella evolucionó un montón. Vino a casa, después de que la 'coacheó' Yanina Latorre en el camarín, que le dijo que no existe la amistad entre el hombre y la mujer, y me dijo 'tengo que hablar con vos’. El final (de la charla) fue 'no quiero que vayas más a comer con Luciana. O Luciana o yo'", respondió Baclini.

"Yo le dije: 'Mi amor yo te amo, pero prefiero sufrir la pérdida de no tenerte más en mi vida a no vivir una relación con verdad, porque no me nace llamarla a Luciana para decirle que no la veo más. Le dije la verdad”, explicó.

“Yo creo que en una relación no podemos coincidir el cien por ciento. Yo entendí un montón de cosas de su vida…Se lo dije con mucho amor y ella sintió que era verdad. ¿Cómo no va a entender que tengo una amiga?", reflexionó.