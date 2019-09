Pese a su belleza, Pampita tampoco le escapa a los haters de las redes sociales. Ahora, la modelo reveló qué parte de su cuerpo es la más cuestionada por los que le dejan comentarios en Instagram.

"A mí me critican las orejas muchas veces porque me gusta el pelo bien tirante y cuando estoy en ShowMatch empiezan a decirme por las redes ‘ay, tápenle las orejas’. No sé qué les pasa, no tengo tan malas orejas. Pero les molesta que se vean las orejas porque después lo veo escrito en los comentarios", confesó en su programa Pampita Online.

Luego, reconoció: "Yo me mato de risa, ¿cómo se van a fijar en eso? Igual me voy a seguir haciendo rodetitos porque me encanta", dijo con mucho humor.