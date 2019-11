Sol Pérez está enamorada y feliz. Así lo indicó esta tarde, invitada a Intrusos, donde contó detalles de su relación actual. "Pensé que no me iba a enamorar nunca más", reconoció al contar cómo fue que lo conoció.

Hablamos de Guido Mazzoni, de 36 años, abogado, y dueño de un gimnasio de crossfit, al que la convenció para ir a entrenar.

Los agitados horarios de la figura mediática y su incorporación en "La peluquería de Don Mateo", segmento del programa Polémica en el Bar, la llevaron a tener que cambiar de entrenamiento y optar por uno que se ajustara a sus tiempos. Así fue que recordó una conversación con Mazzoni, y finalmente accedió a ir a su gimnasio.

"Más allá de invitarme a entrenar me había chamuyado hace cuatro años", contó Sol. A partir de ese momento comenzaron a hacer deporte juntos por la mañana (de 7 a 8). Incluso, al principio ella bromeaba que no se despertaría, de modo que él comenzó a mandarle mensajes temprano. "Me empezaba a llamar para que me despierte", recordó.

"Empezamos a entrenar juntos, algunos días a la noche y los días que salíamos tarde me decía: 'Vamos a cenar'. Todos chivados, así un asco tremendo", mencionó. Tal es así que fueron conociéndose más hasta que llegó el momento clave.

"Hablábamos y nos llevábamos muy, muy bien. Así empezamos a salir pero nada. Hasta que un día me invita a cenar en un lugar que yo ni sabía que existían esos lugares. Era una casa en la que no había nadie, estábamos nosotros dos y tres parejitas más. Yo pensaba: '¿Qué es esto? Acá la gente viene a gatear'. No entendía nada. Estábamos cenando y me empieza a decir que a él le pasaban muchas cosas -sin haber chapado ni nada- que él estaba enamorado. Y yo le dije que estaba conociendo a alguien y todavía no había cortado esa relación, y a él pobre se le iba transformando la cara", mencionó sobre esa cena.

Sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y la ex "chica del clima" decidió finalizar el vínculo que tenía y apostar a esta relación. "Pensé que no me iba a enamorar nunca más. Lo amo, me casaría, tendría hijos", manifestó.

"Me hago cargo de que tengo un carácter difícil de llevar. Así como soy un amor, pasan dos segundos y soy lo peor (...). Yo creo que él se enamoró de mí y no de la chica que ve en la televisión", cerró asegurando que a ella la enamora su forma de ser y lo bien que se llevan.