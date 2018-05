Rocío Marengo sorprendió a todos al confesar que formaría una familia con Marley, con tuvo una charla seria al respecto.

"Le dije que si no encuentro pareja, buscaría feliz la nena con él", lanzó en una entrevista a la revista Pronto que fue tapa de su nueva edición.

Marley y Marengo fueron novios cuando era adolescentes y desde ahí mantienen una excelente relación.

Actualmente, el conductor vive su mejor momento con el nacimiento de su hijo Mirko."Aunque no siento que me corre el reloj biológico, me gustaría enamorarme y tener un hijo",agregó la modelo.