Guillermina Valdés, quien cuenta con 2,2 millones de seguidores en Instagram, compartió en su cuenta oficial una imagen suya, con la que protagonizó una campaña de accesorios de lujo. “Para mí, la felicidad también es intentar ser la mejor mamá que puedo llegar a ser…”, escribió en el posteo.

Lejos de focalizar su atención en el texto, los seguidores hicieron hincapié en el extraño aspecto de la imagen que compartió la mujer de Marcelo Tinelli, donde se la ve con las piernas cruzadas al estilo “indio”.

A simple vista, las piernas de la diseñadora y modelo lucen extrañas. Por este motivo, recibió muchos mensajes de preocupación por su supuesta delgadez y varias críticas de quienes la acusaron de photoshopear la foto.

Al respecto, la esposa del conductor aclaró que no usa programas de edición. “Chicas… no hago Photoshop, no tengo ni idea de cómo se hace. Lo que se ve recortado en negro es porque el pantalón es de dos colores (jean + negro). Cuento esto porque critican que me recorte las piernas. Beso y buen finde”, respondió Valdés.