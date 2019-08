La cantante publicó una imagen donde se encuentra completamente desnuda, solo tapada por una cortina.

A poco de la salida de su último disco y de cara a una serie de shows que la tendrá de gira hasta fin de año, Jimena Barón hizo de las suyas publicando una foto desnuda, en la que solo se tapa con la cortina del baño.

La imagen fue acompaña de un particular texto: “Por fuera: (foto) Por dentro: enferma, me saque la foto en qlo y raje a ponerme el pijama a cuadros y ahora estoy esperando al médico. Always somatizando pre arranque de gira pues cagona del mal no sé si podré con todo esto soy la cobra que se caga bebé”.