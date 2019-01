Su relación ha sabido de varias idas y vueltas desde que empezaron a salir, hace dos veranos atrás. Y si bien en el medio él tuvo un promocionado romance con Nicole Neumann, parece que Eva Bargiela decidió darse una nueva oportunidad con Facundo Moyano.

Así lo confirmaron ellos mismos mostrándose juntos en el Mar del Plata Moda Show, uno de los eventos más importantes de la temporada estival que se realiza en el Hotel Costa Galana.

Abrazos, mimos y sonrisas cómplices fueron parte del repertorio entre el dirigente político y la ex azafata de Guido Kaczka, quienes acapararon las miradas de todos los presentes alrededor de las escalinatas de Playa Grande, allí donde se llevó a cabo una nueva edición del tradicional desfile, y en la exclusiva fiesta que se realizó después, en uno de los salones del hotel.

En definitiva, una confirmación de los rumores sobre la reconciliación entre ambos, que comenzaron en agosto y tomaron más fuerza a partir de los últimos días de 2018.

Sin embargo, en mayo se había dejado entrever un acercamiento entre Bargiela y Moyano durante una la emisión de La tribuna de Guido, el ciclo del cual participaba la modelo. "¿De novia de nuevo no?", le preguntó Kaczka casi haciéndose el desentendido, pero logrando desconcertar a Eva, quien sólo atinó a responder: "Estoy bien…".

Vale recordar que la pareja se mostró por primera vez en el verano de 2017, en medio de las versiones que relacionaban al legislador con Susana Giménez. "No me arrepiento de haber estado con Facundo: viví cosas muy lindas con él. Y si bien no fue el mejor final, trato de quedarme con un lindo recuerdo", le había confesado la también licenciada en marketing -se recibió hace cuatro años en la UADE- en pleno auge de la relación entre el hijo del reconocido sindicalista Hugo Moyano con Nicole Neumann.

Sin embargo, en febrero de 2018 el diputado por el Frente Renovador dio por terminada definitivamente su relación con quien fuera la mujer de Fabián Cubero, y desde entonces no se lo había vuelto a relacionar con ninguna otra mujer.