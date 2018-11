La "guerra" entre Mica Viciconte y Laurita Fernández se desató ni bien comenzó la corriente edición del Bailando y parece no tener fin. Cada vez que la ex Combate vuelve a la pista más famosa del país se renueva con un nuevo enfrentamiento con la jurado.

Esta vez, la actual pareja de Fabián Cubero recordó un episodio que tuvo con la novia de Nicolás Cabré, pero de la época en la que ella salía con Fede Hoppe.

"¿Es cierto que tuviste problemas con Laurita por Hoppe?", le preguntó Ángel De Brito, que ya tenía cierta información. Y ella le respondió: "Cuando Hoppe estaba con Laura apareció una foto de él en un restaurante.Se veía que también había una chica de espaldas, y Lau me mandó un mensaje, parecido a lo de Flor Vigna. 'Che, ¿vos estás con Hoppe?', me preguntó".

"Yo estaba de novia, cero. Le dije: 'Mirá, no sé qué códigos manejas vos, yo no estoy con Hoppe, no me interesa'. Y ella mandó un mensaje mucho peor a un grupo de Combate que teníamos con muchos hombres y mujeres diciendo: 'Quiero saber, que me digan ya, quién es el que estaba con Hoppe'. Nadie le dijo nada", concluyó, entre risas irónicas.

"Yo ya no aclaro más nada, digan lo que quieran, inventen y sigan haciendo las historias que quieran", se limitó a decir la jurado, mientras dibujaba en un papel, restándole importancia a las palabras Mica.

"Pará, a mí me pregunta Marcelo y yo respondo. Obviamente no le conviene hablar porque si no tiene que decir que le escribe a esta, le escribe a la otra, le escribe a 200 minas por un tema de inseguridad… Entonces no vas a contestar y te conviene hacerte la que dibujás", concluyó Viciconte, furiosa.