Hace unas semanas, Pampita Ardohain confirmaba su ruptura con Mariano Balcarce, el empresario con el que salió desde el verano tras cortar su vínculo con Pico Mónaco.

Abierta y dispuesta a no pasarla mal con sus mediáticas separaciones, la modelo y conductora reveló cuál es su ‘regla de oro’ para atravesar estas públicas decepcioens amorosas.

“Contamos todo nosotras, contamos de los ex, de los últimos, de todo. No me da nervios, mejor contar y descomprimís”, comenzó Pampita en su programa de Net TV.

Luego, habló el método que utiliza: “Tenés que quedarte callada dos o tres semanas, y después lo decís cuando ya pasó todo ese momento. La verdad la tenés vos, así que mejor dar tu propia versión”, finalizó la top contundente.