El éxito que logró La isla encantada en la taquilla de Carlos Paz no logró silenciar la guerra fría entre las diosas del elenco, nada menos que Sol Pérez por un lado y Rocío Robles junto a Anita Izaguirre por el otro. En respuesta a las críticas que recibieron por parte de la chica del clima en Los Ángeles de la Mañana, las exbailarinas del staff de ShowMatch salieron al cruce en el ciclo de Ángel de Brito.

Quien tomó la posta en la polémica fue Rocío, quien manifestó su indignación: "Me molestó que dijera que se dejaba la puerta abierta y que entraban productores. Primero, porque no es así, nos dejó como unas ‘cualquiera’, y a ellos los dejó muy mal parados porque están todos en pareja".

En tono fastidioso, la ex de Fede Hoppe se quejó: "Es una locura lo que dijo. Pero además, no es verdad porque los problemas empezaron cuando ella empezó a dejar la puerta abierta, no tenía conciencia social (sic), y le pedimos que cerrara la puerta. O que estábamos en un camarín de dos por dos, le hablábamos y no contestaba".

Ante el asombro de Andrea Taboada, Rocío reafirmó: "Sol dejaba la puerta abierta, y la cerraba Rachel, que era nuestra peluquera. Cuando vi lo que dijo en este programa, no lo podía creer". Al final, Rocío Robles se sinceró con el aval de Anita Izaguirre y responsabilizó a Sol Pérez por los conflictos: "Al principio, nosotros pusimos todo para que haya buena onda, porque íbamos a ser las tres chicas de la obra e íbamos a ir juntas a todos los eventos. La verdad es que íbamos a compartir mucho tiempo. Pero fue imposible".