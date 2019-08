Pampita declaró qué es lo que más se fija a la hora de mirar a un hombre, en un móvil con “Los Ángeles de la Mañana”. Para la top, lo más importante es que sean personas de buen corazón, con buenos sentimientos y valores claros, pero por sobre todas las cosas que sea una persona trabajadora a la que pueda admirar por lo que hace.

“Hay algo en común de todas mis exparejas y es que son muy buenas personas. Son de buen corazón, de buenos sentimientos y valores. Eso se repite siempre a la hora de elegir a alguien. Después, que laburen porque yo soy muy laburadora. Me gusta poder admirar al de al lado, en lo que sea, pero que haga algo de su vida”, dijo la conductora de Net TV.

Tal y como acostumbra a hacerlo, así es como la modelo y jurado del Súper Bailando hizo sonar las campanas y llamó la atención de muchos hombres. Pero atención, dejó bien clarito que lo suyo no es el “touch and go” y que le gusta estar sola: “No me gusta el touch and go. Tengo que estar muy segura para salir con alguien”.

Luego de estar involucrada con galanes como Mariano Balcarce, Pico Mónaco, Polito Pieres y Benjamín Vicuña, la diosa destacó que actualmente es muy feliz con lo que tiene. Su trabajo, sus hijos, amigos y familiares la hacen sentir más acompañada que nunca, por lo que no hay chances de pensar en soledad, según declaró