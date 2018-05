De rostro angelical y mirada dulce, Rocío Guirao Díaz (33) no teme en sacar al demonio que tiene dentro a la hora de dar su opinión. La modelo compartió varias postales de sus días en Cancún, donde viajó por compromisos laborales, en su cuenta personal de Instagram.

Pero al ver los comentarios de muchas de sus seguidoras por publicar fotos en bikini, estalló de furia. Y redobló la apuesta…

Roció posteó una imagen de su cola en primer plano con un fuerte mensaje contra quienes la critican. “Con esta foto voy a contestar a todas las agresiones que recibí por subir fotos en bikini en la playa siendo madre. ¡El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de 1, de 3 o de 5 chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto, libertad”, comenzó Guirao Díaz, quien es madre de Aitana (8), Indio (6) y Roma (1 año y 8 meses), con Nicolás Paladini (40).

“A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe dónde meterse los comentarios (y sí, escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima más pena)”, completó su descargo.