Las playas de Miami resultaron el lugar en el mundo para Silvina Escudero (34) y Federico (32), su misterioso novio a quien -todavía- públicamente no se le conoce su rostro. Al igual que sucedió en junio cuando blanqueó el romance, la pareja eligió tomarse una mini luna de miel en el paradisíaco balneario de la costa este de Estados Unidos.

A través de Instagram, la bailarina compartió románticas postales junto al comerciante. Súper acaramelada, Silvina posteó una selfie que tomó contra un espejo en la que el muchacho la abraza por detrás y le besa el cuello. "Do not disturb (N del R: no molestar en inglés)", clamó el epígrafe.

Como no podía ser de otra manera, Silvina Escudero además lució su lomazo con una bikini flúo. Dos semanas atrás, Silvina había festejado su cumpleaños y Federico fue el invitado de honor. Muy cerca, pero por pura casualidad, también Lucas Velasco (su ex) decidió descansar en Florida y se fotografió con su remera de Boca tras el triunfo en el superclásico en el parque temático de Universal Studios.