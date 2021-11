Alejada del periodismo y con la idea de concentrarse en su carrera artística como cantante, Romina Malaspina no pierde la costumbre de crear fantasías en las mentes de hombres y mujeres y al mismo tiempo de ser una influencer.

En las últimas horas, la ex conductora de Canal 26 subió una serie de historias a su Instragram en que se muestra con ropa muy casual y con sus atributos libres. Al mismo tiempo también posteó unas fotos con una calza o leggins muy ajustados a su cuerpo.

"Cristo q estás en la tierra ruega por todos nosotros", fue uno de los comentarios que cosechó la influencer en sus posteos.

"Es como si no llevara nada puesto, nada de nada", fue otro de los tantos posteos que hubo tras la foto y es que, si no fuese por el color de la ropa, es verdad que pareciera no llevar nada.

En las últimas semanas, Romina Malaspina se mostró de vacaciones en la playa y, por supuesto, subió fotos de ellas en la que se la ve con un bikini que parece hecho especialmente para ella.

Mientras descansa, la influencer busca lanzar su carrera de cantante y de DJ, mientras que le han aproximado ofertas para hacer teatro durante el verano aunque por ahora no ha aceptado ninguna de las propuestas que le han hecho.