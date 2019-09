Pampita y su nuevo novio, Roberto García Moritán, generaron una verdadera revolución en las redes sociales cuando comenzó a circular una foto ultra hot. La postal muestra a la modelo abrazada a su amor y de espaldas y se ve al galán en ropa interior.

La imagen la difundió el mismo Roberto en su Insta Stories pero desapareció enseguida de la web. "Llego de ShowMatch, nos sacamos la foto me pareció divertido. Engordé un poquito esta semana y le digo ' mirá como estoy, parezco Jennifer Lopez'", contó la modelo al inicio de su programa Pampita Online.

Luego, la conductora reveló cómo fue que "se filtró" la imagen. "Él me mandó por mensaje y me dijo que la iba a subir a las stories y me lo tomé a chiste. Pero la publicó, sin darse cuenta. Cuando se avivó, la borró, a los cinco minutos. Pero alguien se la mandó a Angel de Brito. No era para publicar, era una broma entre nosotros. Fue un accidente", confesó entre risas.

Pampita también aclaró que su novio no está en ropa interior. "Está en pijama. Yo recién llegaba de trabajar. Si yo quiero publicar una foto juntos, elegiría una foto distinta. Nos queríamos matar cuando la vimos publicada", disparó.

"No era la idea de subirla, fue un accidente. No es la foto que nos hubiese gustado mostrar. Todavía no da subir una foto nuestra. No sé que dijeron los amigos de eso, ni quiero leer los comentarios, me pone un poco mal eso", concluyó.