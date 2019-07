En su mejor momento profesional en el país, Rocío Robles se alejó de todo para buscar nuevos rumbos. El cambio fue tan profundo, que hasta decidió dar vuelta la página en cuanto al look. Instalada en México junto a su novio, el empresario Nazareno Marcollese, la modelo pasó por la peluquería para cambiar el color de pelo. Dejó de lado el castaño claro para pasar al morocho. Eso no fue lo único que se hizo…también aprovechó para cortarse y hacerse flequillo.

La joven publicó una foto con el cambio rotundo y sus seguidores no tardaron en halagarla. En general, los piropos estuvieron a la orden del día. Con el nuevo color, sus ojos verdes resaltan de otra manera. Renovada desde todo punto de vista, por ahora no piensa en volver al país.

“Estoy contenta e instalada con mi pareja en Polanco, una zona divina, llena de barcitos. Como el viaja mucho por trabajo, por lo menos ahí no me siento sola y me puedo mover tranquila. Por ahora no tengo pensado volver a Argentina más allá de que vamos y venimos. En México hay mucho trabajo, así que si alguien está dudando, los invito a ir. Hice algunas portadas de revistas, y estamos viendo si podemos hacer un programa para Televisa”, contó días atrás, cuando vino al país de visita.